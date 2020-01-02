立會衝突事隔半年9男女被控　包括港獨組織召集人

去年6月9日由民陣發起的反修例遊行結束後，有示威者在立法會綜合大樓一帶集結，翌日凌晨有示威者涉嫌指罵警員及向警員掟水樽，警方採取驅散行動，在灣仔告士打道一帶共拘捕10人。事隔半年，有組織罪案及三合會調查科經調查及徵詢法律意見後，決定落案起訴其中8男1女，包括香港獨立聯盟召集人陳家駒，控告非法集結罪，案件今午(2日)在東區法院提堂。

9名被告是蔡晉昇(22歲、運輸工)、陳曉進(22歲、廣告剪接員)、陳偉樂(27歲、電工學徒)、梁曦彤(女、21歲、學生)、楊常智(24歲、無業)、陳家駒(29歲、設計師)、彭浩基(29歲、技術員)、周子俊(34歲、廣告從業員)及李迪泓(20歲、救生員)。

其中一項控罪涉及7名被告，即蔡晉昇、陳曉進、陳偉樂、梁曦彤、楊常智、陳家駒及彭浩基，控罪指他們於2019年6月10日在灣仔分域街與柯布連道之間的告士打道一帶，連同其他人參與非法集結。另一項控罪指周子俊於同日在告士打道近柯布連道的天橋連同其他人參與非法集結；餘下一項控罪指於同日在告士打道近菲林明道的一帶，連同其他人參與非法集結。

控方已準備好答辯，辯方申請押後以待索閱文件，押後至3月3日再訊。各被告獲准以1000至3000港元保釋，裁判官未有限制他們保釋期間不准離境。

首被告蔡晉昇原本獲警方准以3萬港元保釋，法庭今將他的保釋金「減碼」至3000港元。蔡在庭外稱，他今日始知同案其他被告原本只需付1000至2000元保釋金，但警方卻向他「開價」3萬港元，認為警方故意刁難。