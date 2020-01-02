建築測量界落敗候選人文志泉　欠交申報書遭控

身兼工料測量師的聯合調解專綫辦事處主席文志泉,於2016年參加選舉委員會建築、測量、都市規劃及園境界界別分組選舉,最終落敗，他因沒有按照《選舉(舞弊及非法行為)條例》規定,提交選舉申報書,今日被廉政公署落案起訴,已獲准保釋,等候下星期一(6日)在觀塘裁判法院答辯。

被告文志泉(55歲)，為香港測量師學會工料測量組前主席,被控一項罪名，即沒有按照《選舉(舞弊及非法行為)條例》第37條的規定提交選舉申報書，違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》。

廉署早前接獲選舉事務處轉介個案，調查後揭發上述涉嫌罪行。

被告是2016年選舉委員會建築、測量、都市規劃及園境界界別分組選舉的候選人，並在同年12月11日舉辦的選舉中落敗。他向選舉事務處提交其選舉申報書的法定限期是2017年1月14日或之前。

資料顯示,文志泉2010年起任聯合調解專綫辦事處董事。該辦事處由香港調解會、香港大律師公會、香港律師會等多個組織成立,負責推動調解成爲在香港解決爭議的方式，文去年初接受政府訪問時曾指,調解氣氛融洽，有助雙方達成協議。