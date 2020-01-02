政Whats噏：元旦遊行泛民籌款　新同盟包尾

元旦遊行往往係民主派政團籌款撲水時機，昨日(1日)元旦遊行雖然中途腰斬，但無阻政團撲水，一向吸金力唔差嘅新民主同盟今年元旦只籌得大約12萬元，喺多個回覆我哋嘅政團中包尾。唔通該黨原本唯一嘅立法會議員范國威喺選舉呈請風波後冇得做議員，令佢哋吸金能力大減？

新同盟回覆話今年籌款成績大約有12萬元，扣除按慣例畀遊行主辦單位民間人權陣線嘅十分一後，初步傾向將其餘款項用於地區工作。去年只籌得3.1萬元嘅公民黨今年就籌得13萬元，比去年多咗成10萬元，佢哋分析籌款上升並唔止因為參加人數增加，亦都反映市民對佢哋支持。問到筆錢點用，佢哋就話會用喺黨務同幫其他有需要嘅人喎。

至於工黨同社民連籌得款項相若，分別有約49萬元同45萬元。至於上年只籌得2.9萬元嘅民主黨今年只擺設一個街站，並且表明係幫「六一二基金」籌款，最終佢哋就籌得近183萬元。該黨認為今年籌得嘅款項好難同往年比較，因為今年係幫基金籌錢，所以市民只係捐錢畀基金，係個基金號召力大啫。該黨已經將全數款項捐咗畀基金喇。