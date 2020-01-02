90區議員聯署　促武漢來港高鐵及航機加強檢疫

武漢爆發不明原因的病毒性肺炎，每日來往武漢及香港的高鐵及航班恐成輸入感染者的缺口。約90位來自18區的區議員聯署發信給衞生署署長陳漢儀，要求衞生署對往來香港及武漢的高鐵列車的乘客進行更嚴格的篩查，並對往返兩地的直航航班進行機上檢疫，並要求航空公司加強機內清潔消毒，加強港口防疫措施，以防止肺炎及其他不明疫症傳入香港。務求做到「港口防疫，寧濫勿缺」。

高鐵每日有兩班列車G305及G79由武漢至香港西九龍對開。聯署要求衞生署對高鐵車的乘客進行更嚴格衞生篩查，如有發燒等病徵必須隔離檢查，同時對往來兩地的航班實施機上檢疫，對所有離境及入境旅客加強衞生提示，並印發肺炎相關防疫資訊於港口派發。

衞生署應公開每日港口需隔離病者數字及相關資訊，如隔離病患者所到處、來港時間等，以保障前線醫療人員及市民；加強港口清洗措施，以免因人潮集結而傳播病菌；並向中國局方緊密跟進疫情發展並要求局方公開受感染地區及病人數目，以免重蹈2003年沙士病毒由中方散播來港的覆轍。

荃灣區議員譚凱邦更呼籲暫停南下高鐵途徑武漢站，因乘客從武漢登車後經4小時車程才到港，途中乘客上落眾多，故不停武漢是最穩妥的防疫辦法。

港鐵回應稱因應內地近日情況，已加強在香港西九龍站及港鐵網絡內各個車站的清潔消毒工作，包括加密以1比99漂白水清潔車站內乘客經常接觸到的地方包括扶手電梯、升降機，售票機等。口岸衞生署亦在香港西九龍站口岸設有體溫檢查設施，監察入境旅客的體溫。