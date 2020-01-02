理大生涉藏武圍警署　辯方指警冒簽以取手機資料

去年9月21日大批示威者包圍旺角警署，警方驅散人群時截查一名大學生，在其背囊搜出玻璃樽、打火機燃料等物。該名大學生否認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。案件今(2日)在西九龍法院開審，辯方反對控方部分證物的呈堂，更指警方在手機密碼同意書上冒簽，以取得被告手機內資料。

控罪指，22歲被告吳俊偉為理工大學學生，他被控於去年9月21日在旺角彌敦道與太子道西交界的公眾地方，攜有玻璃樽(樽口塞有一塊布)、一罐打火機燃料及一把錘仔。

控方開案陳詞指案發當晚約8時，近30名身穿黑衣、戴口罩的示威者聚集在旺角警署外。約1小時後，數名示威者試圖在警署外牆噴漆，警方緊急應變小隊遂由警署衝出拘捕示威者，被告逃跑不果被捕。警誠下被告保持緘默。經政府化驗所化驗，該打火機燃料證明是常見的白電油，具高度易燃性。控方證人女警陳智瑋作供，描述當晚緊急應變小隊出動逮捕被告的經過。

辯方反對控方部分證物的呈堂，指被告在警署內無故被警員以警棍偷襲，致右眼受損，被告因而在驚慌及視力受損的情況下進行證物交收及被迫穿戴裝備拍攝。辯方又稱，被告被警方刻意遮擋視線，無法妥善監察證物點算，又被命令在空白的證物袋上簽名，更指警員偽造被告的同意書，取得被告的手機密碼，以利用手機內的資料。