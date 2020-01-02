海關機場拘3外籍旅客　檢逾千萬元可卡因

香港海關機場科人員於除夕（12月31日）及元旦（1月1日）加強執法，打擊毒品流入本港，2日內破獲3宗販毒案，拘捕2男1女，共檢獲市值1032萬元可卡因。

首宗於除夕晚上7時許，關員在機場截一名由杜拜來港的外籍女，發現其背囊放有4盒圓桶形朱古力，關員感到可疑遂打開查看，發現內裏放有一批蛋形朱古力，及一些淡黃色的蛋形可疑物品，關員打開查看，發現內藏有白色粉末，經檢驗後證實為可卡因。四盒共藏282粒蛋形可卡因，每粒重約1.5克，共重4.5公斤，市值約460萬元。關員遂拘捕涉案的28歲女子，她報稱侍應。

至元旦日早上7時許，關員截查一個由巴西經法國來港的外籍男旅客，在其手提行李篋及行李袋內均發現暗格，搜出共7塊長方形扁狀可卡因，共重4.4公斤，市值450萬元。涉案的55歲男旅客被捕，他報稱任建築工人。

同日晚上7時許，關員為一名非洲埃塞俄比亞飛抵本港的外籍男進行清關時，在其寄艙行李篋內發現4樽個人衞生用品，包括3支護膚霜及1支護髮素。關員在各樽內均發現用膠袋包裝的粉狀可卡因，4樽共藏有1.2公斤可卡因，市值122萬元。被捕男子43歲，報稱任貨車司機。

毒品調查科機場調查課高級調查主任劉良智稱，被捕3人已各被控以一項販運危險藥物罪名，將於明日（3日）在西九龍裁判法院提堂，暫未有證據顯示3宗案件有關。

海關會繼續根據風險管理的原則，揀選出境、入境以及過境旅客作清關檢查。尤其在節日長假期前後，不排除有販毒集團因應市場需求而急於販運毒品，海關會於假期前夕進一步加強執法，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。