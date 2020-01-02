政Whats噏：兩區議會首開會　趕絕建制派不設增選委員

建制派喺去年11月舉行嘅區議會選舉大敗，民主派喺新一屆區議會奪得近八成半議席，取得大部分區議會控制權。西貢區議會同中西區區議會今日(2日)率先召開今屆區議會首次會議，兩個區議會都取消咗增選委員，令建制派想加入都難，可以話係趕盡殺絕。不過建制派亦非省油的燈，建制派政團就組成監察平台「議會監察」，明言要監察民主派咁話。

話說區議會有增選委員制度，即可以畀非議員人士加入區議會轄下委員會，參與商討地區事務，目的係令委員會可以得到各方意見，而增選委員仲有投票權添，之不過每個區議會有關增選委員嘅準則就各有唔同喇。

西貢區議會今日召開大會，成功連任嘅新民主同盟鍾錦麟(Ben)同周賢明分別當選正、副主席，其後成立咗7個委員會，數目較上一屆多，但就決定維持唔委任增選委員。會上有議員提出，部分涉社會凝聚或關愛長者嘅工作小組需要市民意見，希望市民亦可參與，Ben先放寬態度，畀工作小組可自行決定係咪增加成員，但就強調唔係委員，或未能投票喇。

而喺上屆有委任增選委員嘅中西區區議會今日亦開會，分別由民主黨(白鴿黨)鄭麗琼同黨友楊浩然出任區議會正、副主席。佢哋喺新一屆區議會亦打破傳統，有議員要求取消該區議會6個常務委員會嘅增選委員，最後喺該區15名區議員中有13票贊成取消，白鴿黨許智峯同建制派自由黨楊哲安都不在席。

民主派務求趕盡殺絕，建制派亦有過牆梯。有指民政事務處屬下63分區委員會將各增設5個委員席位，並已安排由建制派落選人出任。而建制派今日成立「議會監察」，聲稱服務市民唔需要靠分區委員會，反而係要喺嚟緊4年監察區議會運作，其中民建聯陳學鋒話，會率先喺中西區設立監察平台，將來推至18區，另一成員呂鴻賓更加話市民都質疑民主派議員會利用社區資源達到自身目的，為免區議會出現「借殼上市」，係有需要成立監察團體。睇嚟佢哋都會𥄫實民主派唔放喇。