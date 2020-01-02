政Whats噏：朱順雅退民主黨　網民估佢爭唔到做主席

朱順雅今日宣布退出民主黨，佢形容呢封係人生中最不願發出的信件。

屯門區議員、民主黨嘅朱順雅(Beatrice)今日(2日)宣布退出民主黨，原來佢喺前日(12月31日)已經去信民主黨主席胡志偉，通知退黨，Beatrice形容呢封係佢人生中，最不願發出嘅信件。

Beatrice今晚喺Facebook發文，表示雖然對民主黨有深厚嘅情誼，但喺自己服務嘅地區，過去多年，喺處事方式上始終難以同黨友建立有效嘅合作，所以只好無奈退黨，不過佢願意承擔曾承諾過畀民主黨嘅上繳。

有唔少網民紛紛留言，同為民主黨嘅觀塘區議員鄭景陽話「前輩，很想你再諗諗，但無論最終決定係點，我哋一定會祝福你。」亦都有網民懷疑佢係因為無得做區議會主席所以退黨，「係咪因為選區議會主席傾唔掂數所以退黨？因為聽聞佢哋堅持要陳樹英做主席喎！我哋支持你，唔使驚，唔好俾個Old Battery做呀！」

Beatrice由1997年大學畢業就加入民主黨，至今已經有22年。佢經歷過兩次區選落敗，終於喺2012年成為屯門區議員，仲兩度連任。除咗Beatrice，2000年起出任屯門兆置區議員嘅林頌鎧早前都已經退黨。