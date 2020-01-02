尖沙咀打劫找換店商人50萬現金　3男子落網

尖沙咀亞士厘道於周一(30日)晚7時許發生劫案，一名姓李(40歲)找換店商人，孭住一個載有50萬元港幣現金的斜孭袋，準備進入大廈時被3名男子伏擊，其中1人持一把18吋長牛肉刀，其餘2搶走事主的斜孭袋，賊人得手後乘坐一輛接應車輛逃去。

警方經深入追查後鎖定目標，今日(2日)分別在秀茂坪及北角區拘捕3名本地男子(22至30歲)，涉嫌行劫，並於大埔及北角尋獲2輛涉案車輛，包括一輛房車及一輛客貨車，案件交由油尖警區重案組跟進。警方表示，留意到最近搶劫等嚴重案件有上升趨勢，呼籲市民小心保管好自己財物，以免匪徒有機可乘，警方作為執法者，會遏盡所能偵查及打擊罪案，將匪徒繩之於法。

3名疑犯有黑社會背景，報稱從事運輸工作、貨車司機及商人，警方現正追查贓款下落，由於案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。行動中，警方檢獲手套及口罩等證物。據了解，事主於去年11月27日晚，曾與女伴於上址被劫走120萬元現金，警方將調查2宗案件是否有關連。

周一晚，事主駕駛私家車駛亞士厘道4號對開，突然有3名年約25至35歲戴口罩男子從後撲出，亮牛肉刀指嚇，繼而揮拳襲擊他，並搶去其載有現金的斜孭袋，3名賊人往九龍公園徑逃去。