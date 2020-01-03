修例風波：飲食業寒冬未過　春茗團年飯訂枱減1/3

剛過去的除夕及元旦日均有大批示威者再次到處大肆破壞，嚇怕遊客及巿民外出消費！餐飲業大受影響，業界指臨近農曆新年公司聚餐、春茗及巿民訂團年餐的銷情都放緩，較去年同期減少三分之一，部分公司改以派利是代替款宴員工，餐飲業前景不明朗，寒冬未知何時結束。

香港餐務管理協會主席楊位醒表示，元旦及除夕餐飲業銷情差，過往有公司包場訂枱搞倒數活動，今年都減少了，自助餐銷情亦未如理想。對於農曆新年巿道，業界不敢樂觀，過往巿民因新年外遊，會提早食團年飯，往常酒樓現已接到訂單，但今年訂枱情況明顯放緩。

「元旦示威者再搞一鑊，真係唔知講乜好！」楊指，巿民和公司考慮訂枱時都會避免去經常發生示威活動的地區，如尖沙咀、旺角等，料該些地區的銷情損失更大。據他了解，個別公司今年停辦新年聯歡活動，改為派利是，亦有中資銀行不搞大型聯歡，改為分行各自安排，大公司筵開100多、200席的盛況不再。至於團年餐會否減價促銷，楊坦言自6月以來，酒席已開始減價，由於食材漲價，若再要減，「不如唔好做！」

香港酒吧業協會副主席錢雋永表示，12月是酒吧業的旺季，特別是聖誕前後及除夕多公司搞聯歡活動，今年酒吧業生意不俗，但整體生意額卻比去年同期下跌了3成，過往公司不計較使費，今年則「孤寒咗」，會先格價。業界計劃於農曆新年前後再推出優惠，吸引顧客。