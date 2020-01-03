東方日報A1：政府慢幾拍設防　武漢回港三病人掀沙士恐慌

武漢不明肺炎疫症愈發蔓延，本港公立醫院隨時成「重災區」。包括屯門醫院自除夕開始接收到三名從武漢回港不適而懷疑肺炎個案，據初步化驗證實沒有感染禽流感或沙士，一病人仍留院做病毒化驗。食物及衞生局局長陳肇始除夕當日曾公開交代武漢肺炎疫情進展，但隻字未提公院接收的個案，網民批評有隱瞞疫情之嫌，憂釀「沙士翻版」，促港府主動交代，食衞局昨晚才公布三個案的概況。有立法會議員及大批區議員批評港府今次防疫又慢半拍，新加坡、台灣及澳門已即時加強檢疫，但港府未有任何動作，強調防疫需要寧濫勿缺。

為應對武漢的不明肺炎爆發，港府相關政策局及部門昨晚才召開跨部門會議，食物及衞生局局長陳肇始說，本港暫時未發現與武漢相關的嚴重肺炎個案，當局將每日公布監測數字。醫院管理局說至今通報三宗個案，三名病人曾去過武漢，但都無去到濕街市。由於病人需要時間記清楚所到之處，醫院亦需為病人化驗，並會為審慎而安排病人隔離，並通報衞生署。

該三名受隔離的病人分別是兩男一女的本港居民，分送瑪嘉烈、屯門及大埔那打素醫院，三人已經退燒，其中屯院及那打素病人已出院。

衞生署今天開始從武漢航機抵港時，在航機出口安排額外紅外線熱像儀，之後旅客會再經過日常的體溫檢測站，如有體溫偏高者會進一步確認，若發燒會進行健康評估，再決定是否轉介公立醫院。

屯門醫院懷疑個案最先昨日從網上瘋傳，由自稱醫護人員爆料揭發，指屯院上月三十一日有病人自武漢回港後出現高燒及咳血，懷疑感染當地爆發的不明肺炎，呼籲大眾勿前往屯院。

雖目前初步證實屯院個案並非感染沙士，但外界擔心是未知病毒，根本無法檢測，疑慮仍未釋除。港大微生物學系講座教授袁國勇表示，女病人樣本已交港大詳細基因測試，初步結果發現，樣本對多個已知疾病呈陰性反應，故現正進行高通量基因排序測試，預料廿四小時內會有測試結果。他承認目前難以預料會否在社區引起大規模疫症爆發，呼籲市民提高警覺。

屯院個案亦引起港府涉瞞報之嫌。武漢除夕爆出不明肺炎時，陳肇始當日深夜召開記者會交代香港防疫安排，但她僅稱會召開專家會議及提高警覺，無透露同日屯門醫院已接收上述一宗懷疑個案。陳肇始被網民瘋狂「鬧爆」，質疑有心隱瞞，認為在事態嚴重之際應主動公布任何懷疑或隔離個案，讓市民有心理準備提早做好防疫；不少人更嘲諷當年沙士就因涉隱瞞而令疫情迅速於社區擴散。

武漢不明肺炎疫情隨時殺到來港，但港府防疫「慢半拍」，至昨晚才召開跨部門會議討論應對。新加坡、台灣及澳門日前已積極加強邊境防疫，對來自武漢的航班乘客實施登機檢疫。本身是醫生的立法會議員郭家麒狠批政府無能，他指港口交通及醫院均有機會成為高危地區，作為防疫把關第一道防線的港口，卻未有即時展開高度戒備防控措施，「香港係連台灣同澳門都不如！」

郭又擔心農曆新年將至，屆時往返內地人次更多，爆發感染風險勢急升，「依家呢種（防疫）水平實累死香港！」數十名區議員昨聯署去信衞生署署長陳漢儀，促港府對每日兩班經武漢來港的高鐵進行嚴格衞生檢查，認為「港口防疫，寧濫勿缺」，以免重蹈○三年沙士覆轍。

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