你要知：流感感冒搞不清　三大病徵測試有冇「中招」

香港冬季流感殺到埋身，感染人數預期進一步上升。有醫生指流感只要及時就醫，痊愈率非常高，惟不少人卻誤將流感與傷風感冒混淆，耽誤治療導致病情惡化！

流感大多在短時間內或突然之間發生，且伴隨着發高燒，「3個病徵都有很高指向性是感染流感，包括突然頭痛、肌肉痛及忽冷忽熱」。家庭醫生莫昆洋指，傷風感冒是上呼吸道感染，主要病徵包括打噴嚏、流鼻水、喉嚨不適、咳嗽等。而流感的病徵則是全身性不適，如發高燒、肌肉痛、全身疲勞。流感旺季通常為每年的1至3月及7至8月等，主要原因是氣溫變化大，抵抗力變差便有機會令流感入侵身體。

流感「來得急，去得急」，病發速度快，康復速度也快。流感患者會於很短時間感到身體不對勁，例如突然感到身體十分疲勞、發高燒，以及肌肉疼痛等，在數小時內身體機能大幅下跌。莫提醒，若懷疑自己「中招」，可到診所進行快速流感測試，以便及早就醫。按照醫生指示服藥數次，已能完全擊退流感。

傷風感冒及流感是具高度傳染性，主要是經由飛沬傳染，應加強日常個人衞生意識。此外，一些慣性小動作，例如經常用手觸碰嘴部、鼻、眼睛等，都容易將細菌帶進呼吸道，大大增加感染風險。在人多密閉空間，例如辦公室及學校，更有機會造成交叉感染。長者及幼童，以及本身肺功能差人士感染風險最高，在流感爆發期間應避免到人多的地方，減低感染風險。

要預防流感除了注射疫苗外，更要做到早睡早起、飲食均衡、適量運動，但莫提醒，「流感針並非百分百能抵抗流感入侵，只能減少5至7成患上甲型、乙型流感的機會」。建議勤洗手、戴口罩之外，當感到身體不適就該多加休息，進行自我家居隔離，以免將病傳染給身邊的人。