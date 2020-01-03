探射燈：節日玩具迷倒兒童　暗藏危機慎防毀容

有兒童被「神奇手帶」內藏的鐵尺割傷，在臉頰留下1吋長傷口，東網記者發現市面上以聖誕新年包裝的玩具中，部分亦危機四伏，專家檢測皇冠飾品頂端尖角切口鋒利，可刺穿皮膚；「手拉竹蜻蜓」用料太硬，手拉設計難操控，恐撞盲眼。立法會議員促請政府強制製造商及進口商進行玩具安全測試才可供港，以保障兒童安全。

「個傷口成吋深，喺塊面度，仲要全身麻醉去縫針，醫生話好大機會留疤。」潘先生的4歲兒子日前在學校收到聖誕玩具禮品，當中包括神奇手帶，只要輕輕拍打，即捲在手腕，惟其子下巴附近被內藏於手帶的鐵尺割傷，傷口逾1吋。

深水埗有玩具店出售同類型手帶，每條售價僅4港元。店員指手帶價錢低廉，上面有聖誕老人、雪人等應節裝飾，近日深受歡迎。玩具包裝上未有提供成分物料，亦沒有任何安全認證，雖附有警告字句，卻無提醒內藏鋒利組件。手帶外層為以薄薄的絨布包裹，只稍一用力，內藏鋒利鐵尺即破布而出。家庭醫生關嘉美表示，尖銳的鐵尺有機會傷害兒童的皮膚和肌肉組織。關又指創口有機會感染破傷風菌及金黃葡萄球菌，需要小心處理。

另外，1款兒童皇冠亦是近期熱賣商品，灣仔及深水埗多間玩具店均有出售，每個價錢僅為10至20港元。然而，兒童皇冠手工粗糙，環繞的三角尖端非常鋒利。理大機械工程學系前工程師盧覺強測試有關皇冠後，擔心兒童不小心撞在皇冠上，三角尖足以刺穿兒童皮膚，恐造成傷害。盧又稱，一款手拉竹蜻蜓設計難以控制飛行速度，在空中飛行時有機會撞到人的眼睛，應盡量避免在人群中使用。

立法會議員郭家麒直指，玩具種類繁多，難以一一監控，建議當局效法歐美等地，強制製造商及進口商須將玩具交由認證機構進行安全測試，並獲頒證書才可出售，以保證安全。

海關發言人表示，今年10月至今，海關已就聖誕及新年玩具共進行104次巡查，發現其中1款填充玩具不符合安全標準，已即時對相關供應商及零售店作出跟進行動。消委會發言人則指，今年1至11月共接獲100宗有關玩具的投訴，當中有4宗和玩具安全有關。

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