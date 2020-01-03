Dr.東：紫外線指數高增皮膚癌風險　須注意防曬

全球暖化問題日益嚴重，香港的夏天亦一年比一年長，紫外線指數達到高至極高水平的日數增加，長遠會增加人類患上皮膚癌的風險。有醫生指，經常進行戶外活動，如行山或跑步，接觸到日光中的紫外線的機會增加，會提高患上皮膚癌的機會，資料顯示，2017年本港10大癌症中，非黑色素瘤皮膚癌排第7位，該年共有1101宗新症，情況更有按年增加趨勢，建議市民採取適當防曬措施。

皮膚科專科醫生胡惠福指出，非黑色素瘤皮膚癌佔整體皮膚癌個案98%，又分為基底細胞癌和鱗狀細胞癌，常見於40至50歲以上的人士。前者症狀多是在頭、頸和上身等陽光暴露位置，出現細小而周邊向上起伏的珍珠狀丘疹，表面微細血管擴張，時間長該患處更會出現潰瘍、結痂、出血，且無法痊愈的情況。

後者則是是在臉、頸、頭、前臂、手背、小腿等陽光暴露位置，出現隆起的鱗狀紅斑、硬塊、小結節，偶會出血或潰瘍。基底細胞癌和鱗狀細胞癌是治愈率較高的癌症，主要透過手術切除腫瘤來徹底根治。

胡續指，雖然皮膚癌死亡率不算高，因為皮膚是最易觀察到的器官，出現癌變時也較易注意到而及早求醫；但皮膚癌每年的發病數字不斷上升，可能與市民多參與戶外活動、人口老化、公眾對皮膚癌認知增加有關。他指研究顯示，80%的皮膚癌是可透過防曬措施預防，故建議市民從小培養防曬的習慣。

胡建議，市民避免在上午11時至下午3時期間，進行長時間的戶外活動，進行戶外活動時應穿上長袖襯衣、褲子、闊邊帽子、佩戴太陽眼鏡、太陽傘等，進行戶外活動時在皮膚上塗抹防曬指數SPF 30及PA+++ 的防曬產品。胡特別提醒，即使是在冬天或是陰天，紫外線亦可穿過雲層和空氣直達皮膚，因此市民在一年四季皆應該採取適合的防曬措施。

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