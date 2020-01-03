修例風波：再培訓局擬增18課程　月津上限$4000

反修例衝突引致社會動盪，多個受衝擊行業的僱員失業或需放無薪假，僱員再培訓局今(3日)將「特別 ‧ 愛增值」計劃增加18項「職業技能」範疇課程，令課程數目增至66項，涵蓋23個行業範疇，包括建造及裝修、機電、保險、旅遊、交通及支援服務、酒店、零售、飲食、物業管理及保安業，以及創新科技和通用技能等範疇。

僱員再培訓局受政府委託於去年9月推出「特別 ‧ 愛增值」計劃，總開支約3億港元，全數由該局撥備，課程學費全免，學員的行業或學歷不設限制，供去年6月1日或之後失業、被僱主要求放取無薪假期或開工不足的人士報讀，協助他們提升技能及自我增值，以盡快重投職場。

新安排「職業技能」課程增設部分時間制(即半日或晚間制)，全日制和部分時間制課程出席達八成的學員，可獲分別為每日153.8港元及76.9港元的特別津貼，每學員每月上限為4000港元。

完成課程並符合要求的學員會獲發證書，而完成「全日制」「職業技能」課程的學員更可獲就業跟進服務。每名合資格學員可於即日起至3月31日期間報讀最多4項課程，當中可包括不多於1項全日制「職業技能」課程，並於6月30日或之前入讀。