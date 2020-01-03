修例風波：立會通過成立小組　檢視中小幼教材

反修例示威中不少年輕人因暴力衝擊而被捕，有矛頭指向通識教育課。教育事務委員會會議今早(3日)開會，繼續討論立法會議員容海恩的建議，是否成立小組委員會，研究幼稚園、中小學教科書及教材編製。會上，議員支持及反對的意見參半，最後以17票贊成，11票反對，無人棄權，建議獲得通過。

議員張超雄批評有關建議小題大做，因現行評審課本已有一套行之有效的制度，不需要浪費議會時間；議員許智峯同樣反對建議，現時的相關制度已經有欠公允，因評審小組的成員背景也不透明，嚴重政治審查，不應再設一個更不透明的小組去審查，認爲政治問題應政治解決，不應歸咎於學校，對學校教師或學生作清算。

提出動議的容海恩反駁指，成立小組並不是說要將教育政治化，問題是應否審視全部偏頗或失實的教材，而不單是針對通識課。她舉例，目前老師的工作紙不需要送審。如曾收到一張被投訴偏頗的教材，當中是開放題要學生闡述香港獨立的原因，有學生的答案指日用品短缺太多水貨，亦有學生因有西環中聯辦存在。她質疑該問題的評分基準是什麽，擔心將老師的政治思想直接灌輸學生，必須要及早處理失實偏頗的教材，而非在教材已灌輸學生後才作出投訴。

議員張國鈞也指，經常收到家長投訴教材偏頗，但目前無機制無平台去審視問題有幾嚴重，他重申不是不讓老師有獨立思想，而是不希望偏頗激進的政治思想傳播給學生；議員蔣麗芸說，至今被捕人士當中有2000名學生涉及300多間中小學，連12歲小學生也被捕，然而有部分老師也被捕，達100名老師及助教，認爲有必要成立委員會監察。

教育局局長楊潤雄在會上表示，政府作爲行政機構會支持成立小組討論。目前已有審核機制，但由於教材太多，教育局難就每一張教材評論，會要求學校做專業監察。