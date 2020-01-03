修例風波：楊潤雄指兩官校老師受查中 已被調職到教局

修例風波下有部分教師被捕，教師操守掀起爭議。教育局長楊潤雄早前接受內地傳媒專訪指，倘校長支持被調查教師，不配合教育局的調查，可取消其校長資格。楊今日(3日)出席立法會會議後見傳媒時被問及相關問題，他重申，對於小部分不良教師，局方必須嚴肅處理，學校調查後需要向局方提交報告，而有關老師可作出回應。

不過他強調，若學校不配合教師調查，甚至校長也支持教師所行，從管理角度來看，局長或會認爲該校長已經不能勝任，可以吊銷其校長資格。然而過去5年並無校長被教育局撤回作爲校長的資格，目前也沒有出現校長不配合調查工作的情況發生。

另外，他又透露現時有兩個官校老師正接受調查，局方將他們由學校調到教育局內部工作。他解釋，當收到對教師的投訴時，教育局會先要求學校做調查，因為學校作為僱主，需要知道教師作為僱員在專業表現上的情況，會否影響教學、影響學生。

當教育局接到學校提交報告後，局方亦會調查，並會給予機會教師回應。如果無足夠證據令投訴成立，調查會告終，但如果表面成立，教育局會發信要求教師書面回應，楊潤雄指，教師面對投訴起碼有兩次回應。