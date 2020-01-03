印尼女記者索開槍警資料押2.17聽陳詞　或即日判決

在香港工作多年的印尼女記者Veby Mega Indah，於去年9月底在灣仔採訪反修例遊行時，疑被警方發射的布袋彈或橡膠子彈擊中右眼致失明，她早前透過律師要求警方提供當天向她開槍的警員資料，讓她可以採取法律行動，但警方一直拒絕提供有關資料。她其後入稟高院要求法庭下令警方披露相關資料，案件今早(3日)在高院原訟庭提訊。法官排期在今年2月17日聽取與訟雙方陳詞，並表示可能會於當日即時作出判決。

法官指示警方，要在本月17日或之前提交反對今次申請的證供，之後申請人一方可在14日內提交回應證供。至於申請人和警方的陳詞大綱，就分別要在2月7日和12日呈交法庭與對方。

今天代表警方的律師表示，申請人現在要求警方提供在現場開槍射傷申請人的警察之身份。律師指出，此事的調查仍在進行中，暫時只知曾有警察在現場發射橡膠子彈。但若警方將開槍警的身份給予申請人，便等於承認是那名警察射傷申請人，可能帶來民事甚至刑事後果。不過法官表示，這只是撰寫請求的字眼問題，究竟申請人是如何受傷，終究還是要由法庭判斷。法官因此訂出下月17日的日子作審訊，預計聆訊可於當日完成。