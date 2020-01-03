每日一片：雙白線爬頭甩尾　盒仔車撼山炒到甩轆

違例亂切雙白線固然危險，還是高速行駛，無疑攞條命較飛。近日有車Cam就直擊一架盒仔私家車在狹窄的山路上高速橫越雙白線，不過最後卻「甩尾」失控撞山，全車嚴重損毀，車輪亦脫下。

由車Cam顯示資料，事發於上月17日凌晨近2時。片段由網民在Facebook群組「馬路的事討論區」分享。片段開始，一架黑色盒仔私家車突然從後駛至，越過雙白線爬頭，期間險撞對行線一架駛至的私家車，盒仔車司機疑大驚下扭軚閃避，卻因此失控，在原地自轉一圈後，再剷上山邊，以翻觔斗姿勢墮地，橫亘路中央，不過經猛烈撞擊後，不止全車損毀不堪，其中一個車輪亦因此甩脫，滾出路面。司機事後關上車燈，自行走出車廂，相信傷勢無大礙。

網民看過片段後，幾乎一面倒狠批司機行為，有人更指隨盒仔車後越線還有一架速度相若的紅色私家車，兩車同樣高速，不排除是鬥車出事，「盲灣抽雙白，差啲害死對面線，撞山而唔係衝崖，真係要還神」、「炒完仲要熄晒燈，唔打危險燈，想害死對面線？」亦有人因為車輪甩脫，抵死說：「快到甩轆」、「勁到甩轆」。