全球最安全航空公司排名　聯合航空跌出前20名

澳洲航空（上圖）蟬聯全球最安全航空公司，國泰航空（中圖）排第9，聯合航空（下圖）跌出排行榜。

航空公司評級網站「AirlineRatings.com」周四（2日）公布2020年全球20大最安全航空公司排名，澳洲航空公司蟬聯第一，新西蘭航空及長榮航空則分別排第2及第3位，而美國聯合航空今年跌出排行榜。

AirlineRatings.com評比全球405間航空公司，評分標準包括參考航空管理機構及政府審核、墜機及嚴重事件紀錄、飛機年齡、財務狀況、機師訓練及航空公司文化。

澳洲航空連續第7年被列為全球最安全航空公司，網站編輯托馬斯（Geoffrey Thomas）表示，澳航機隊利用衞星系統實時監控客機引擎，讓公司能盡早發現安全問題，機組人員處理事故的方式，亦決定了航空公司的安全度。

聯合航空、英國航空、日本全日空、美國航空、日本航空、達美航空等公司，過往都曾打入前20名，但今年跌出排行榜。托馬斯指，英國航空排名下滑是其事故數量比其他規模相近的航空公司多，機隊平均年齡亦達13.8年，而聯合航空、達美、日航、全日空則曾發生機師涉醉酒事件。

全球最安全航空公司排名：

1/ 澳洲航空

2/ 新西蘭航空

3/ 長榮航空

4/ 阿提哈德航空

5/ 卡塔爾航空

6/ 新加坡航空

7/ 阿聯酋航空

8/ 阿拉斯加航空

9/ 國泰航空

10/ 維珍澳洲

11/ 夏威夷航空

12/ 維珍航空

13/ TAP葡萄牙航空

14/ 北歐航空

15/ 皇家約旦航空公司

16/ 瑞士國際航空

17/ 芬蘭航空

18/ 德國漢莎航空

19/ 愛爾蘭航空

20/ 荷蘭皇家航空