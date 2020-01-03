修例風波：98%受訪者生活受示威影響　66%人感焦慮

反修例示威持續逾半年時間，風波至今仍未平息，陰霾仍圍繞香港。香港精神科醫學院在去年10月至12月進行一項有關社會動盪對精神健康的調查，在有效的受訪者數據中，絕大部分人士認為社會事件對精神健康有影響。當中有98%的人士表示他們的社交或工作生活受到影響，例如減少休閒活動，減少與朋友和家人的見面以及工作量增加和工作更加困難。

至於心理影響方面，有66%的人士表示焦慮的水平上升，55%感到無助或失去希望，而分別有37%和26%的受訪者面對家人和朋友的爭執。

問卷也問及與社會動亂有關的創傷事件的暴露次數和類型，結果反映各個組別之間所接觸的類型和次數也出現明顯的差異。特別群組類別人士的受訪者中，經歷和見證的創傷事件明顯多於其他群體。有30%的特別群組類別人士的受訪者的分數高於在抑鬱和焦慮診斷問卷中的分界點。這表明了因職業需要而直接參與社會動盪的人更容易出現抑鬱和焦慮的症狀。

此外，該醫學院發表調查報告，指推出為期6個月的志願診症服務計劃，由8月至今共5個月收到192個求助。而計劃協助了80人，年齡介乎7歲至73歲，平均年齡為33歲。其中49%有焦慮症症狀、40%有抑壓症狀及11%有創傷後遺症。