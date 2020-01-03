車房技工涉攜摺刀及拳刺等擬遊行　還押候訊

車房技工被指攜帶摺刀及拳刺等武器，準備由紅磡過海參與由民陣發起的元旦遊行，他在紅磡海底隧道口的位置被警員截查拘捕，被控一項管有攻擊性武器及一項拒捕罪，他今早(3日)由警車押送到九龍城法院應訊。他暫毋須答辯，以等候警方進一步調查，包括等候警方檢驗所搜到的武器、翻查現場附近閉路電視片段及翻查他的手機通話記錄，案件押後至1月30日再訊，控方不排除稍後修改更嚴重的控罪。他不獲保釋，需還押候訊。

報稱車房技工的37歲被告廖立民，被控於今年1月1日，在紅磡康莊道北行線近104號巴士站管有攻擊性武器，即兩把摺刀及一把拳刺，意圖將其作非法用途使用。他另被控同日同地點抗拒正在執行職務的警務人員，即警員25877。

據悉，案發當晚7時許，有4名警員發現被告在上址形迹可疑，遂對被告截停搜查，警員先在他的背包搜出由砧板改裝製成的自製盾牌，及由紙和膠紙製成的「警棍」狀物體，警員宣布將他拘捕後，他隨即逃走，其中兩名警員向他施用胡椒噴霧將他制服。警員替被告搜身，在他的前褲袋搜出摺刀，又在他的腰間皮帶搜出一把拳刺，拳刺的柄外露出來，但刀封卻藏在皮帶之下。後來，警員在被告的銀包再搜出一把卡片形的刀，並在其背包搜出一條疑是百合匙的金屬片、防毒面罩連濾芯、護目鏡、口罩及頭盔等武器。

此外，辯方今早向法庭投訴，稱被告被制服拘捕時，遭多名警員拳打腳踢，警員帶他上警車之前仍未有停止毆打他，辯方指被告已到醫院驗傷，要求法庭記錄在案。庭上所見，被告的下巴貼有膠布。

最終裁判官拒絕被告保釋，被告準備由犯人欄走入羈留室前，大聲向坐在公眾席的家人表示不用擔心， 並稱自己會「頂得住」。