涉毆打恐嚇粉嶺鄉紳　兩漢今獲撤控

彭未齊(圖)早前疑遭人毆打及恐嚇，涉案兩人今獲撤控。

粉嶺鄉事委員會前副主席彭未齊去年初，疑因鄉委會選舉問題而遭人毆打及恐嚇，2名涉案男子今(3日)在粉嶺法院受審後，獲裁定刑事恐嚇和對他人身體加以嚴重傷害兩罪表證不成立，控罪撤銷。

2名被告分別是雷惠强(45歲)及陳遠鴻(43歲)，皆報稱貨車司機。據控辯雙方同意案情指，彭在事發後的列隊認人中，認出2名被告。事主彭未齊(64歲)今供稱，他於去年2月25日晚上，在粉嶺粉嶺圍的一間公用屋內看電視，期間有2名素未謀面的男子入內找他，他問兩人找他原委，其中一名男子看來「氣沖沖」，但沒有說話，他感不妥，於是外出致電鄉委會主席。

至2月26日凌晨12時許，2名戴上口罩的男子再到上址，彭憑衣着、身形和輪廓，「認出8、9成」他們就是剛剛找自己的人。其中一名男子其後一言不發，上前向他拳打腳踢10分鐘，彭只能擋隔，最終逃回自己住所，並着兒子報警。彭事後送院，發現左手腕下方骨折，頭部亦受傷流血。控方聽過彭的證供後，決定不提進一步證供。

辯方陳詞指，控方並沒證據證明2名被告是彭口中的施襲者，促法庭裁定2名被告表證不成立。裁判官考慮過控方案情後，裁定2人表證不成立。辯方沒有申請。