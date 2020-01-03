沙中線次階段聆訊繼續　禮頓專家：月台有加裝剪力桿

沙中線紅磡站前年被揭工程問題，聆訊自2018年10月起正式開始，獨立調查委員會繼續第二階段聆訊，今(3日)由承辦商禮頓的結構專家證人Nick Southward續作供。

代表政府的資深大律師許偉強表示，根據紀錄，東西走廊月台層板40個開鑿樣本中，有16個樣本都未能找到鋼筋結構一部分的剪力桿(shear links)，認為若是跟足設計去建造，理論上不會出現找不到剪力桿的情況。

Southward則不同意，認為因開鑿角度問題，部分地方未能找到剪力桿，又稱根據禮頓提供的一百多張照片顯示有加裝剪力桿。Southward又質疑，有關40個開鑿樣本中，有18個的位置並不全面，認為需要開鑿到1平方米正方形，才可無爭議地看清是否有剪力桿，強調現有樣本證據不足以證明剪力桿不存在。他續表示，曾要求禮頓向自己提供多個指定位置的照片，據禮頓其後提供的逾百張照片，可看到剪力桿存在。

聆訊重提有關鋼筋扭入螺絲帽要達末端對接的定義，委員會主席夏正民認為定義較複雜。許偉強則引述早前螺絲帽供應商人和科技(BOSA)代表的證詞，稱設計上容許有誤差，故露出2圈亦當作末端對接。夏正民指建築工人雖有培訓，但並非工程師，「他們不是愛因斯坦」，須用簡單方法交代工人如何施工，「不能因我們無知就譴責香港工人質素」，認為未來需要改善體制。