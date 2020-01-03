理大生涉藏武圍警署　辯方指警方用酷刑

去年9月21日大批示威者包圍旺角警署，警方驅散人群時截查一名大學生，在其背囊搜出玻璃樽、打火機燃料等物。該名大學生否認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。案件今(3日)在西九龍法院續審，辯方質疑全部控方證物的可呈堂性，因警方在拘捕被告後對其使用酷刑，屬有違憲法。控方稱待索取律政司指示以回應上述議題，案件押至2月10日續審。

控罪指，22歲被告吳俊偉為理工大學學生，他被控於去年9月21日在旺角彌敦道與太子道西交界的公眾地方，攜有玻璃樽(樽口塞有一塊布)、一罐打火機燃料及一把錘仔。

裁判官詢問控方，被告穿戴裝備拍攝的照片是否屬於招認，又指若被告在警方命令下才拍攝，恐不屬招認。惟控方回應該組照片具招認成分。

辯方提出反對全部控方證物的呈堂，認為需進行交替程序以處理證物，因警方在拘捕被告後涉用酷刑，而控方證物在此過程中檢取。辯方又指，被告在警署內被一名便衣警員以長警棍打眼，致眼骨劇痛及失去意識。

裁判官稱，若警方涉用酷刑，理應需進行交替程序以處理相關證物。控方回應因涉及基本法及憲法議題，需索取律政司指示，故案件押後續審。