綜援高齡津貼等下周二出雙糧　涉逾38億元

政府今日(3日)公布，綜合社會保障援助(綜援)受助人、公共福利金計劃下的高齡津貼(包括「廣東計劃」和「福建計劃」)、長者生活津貼及傷殘津貼受惠人，以及領取在職家庭津貼(職津)及以個人為申請單位的鼓勵就業交通津貼(個人交津)的人士將可於下周二(7日)起陸續獲發一次過額外款項。這是財政司司長於去年8月15日宣布一系列撐企業、保就業及減輕市民生活負擔的措施之一。

綜援受助人獲發放的一次過額外款項，相等於按其所屬綜援類別領取的1個月標準金額。至於高齡津貼(包括「廣東計劃」和「福建計劃」)、長者生活津貼及傷殘津貼受惠人則會獲發放額外1個月津貼。有關安排將惠及約133萬名合資格人士，包括32萬名綜援受助人、57萬名長者生活津貼、29萬名高齡津貼(包括「廣東計劃」及「福建計劃」)及16萬名傷殘津貼受惠人。

政府發言人表示，在去年12月6日(即立法會財務委員會通過撥款申請當日)合資格領取上述社會保障金額的人士，將符合資格領取一次過額外款項。社會福利署已獲撥款38億8,800萬港元實施上述安排，並將以自動轉帳方式存入合資格人士指定的銀行戶口，領款人無須另行提出申請。