青年涉襲警　辯方投訴屢索閱警員記事冊不果

去年8月3日晚至翌日凌晨黃大仙發生警民衝突，一名懷疑涉案的24歲男子被控一項襲警罪，案件今(3日)在觀塘法院再訊，控方呈上修訂控罪，指24歲被告譚皓宇涉於去年8月4日，在黃大仙警署外一輛警方便裝車輛內襲擊偵緝警員沈鴻源。

辯方申請毋須答辯，但投訴指由去年8月7日至12月3日，先後6次去信警方要求索閱相關證人的警員記事冊，亦曾與李姓警員作電話溝通，但至今仍未收到。裁判官遂向控方及該李姓警員查詢，李承認暫未把記事冊交予辯方及「仲找尋緊」，官質疑「記事冊應該一早寫好㗎啦」，直指辯方並非最後一刻才提出要求，質疑警方拖延，「你唔好理記事冊同口供係咪一樣，一唔一樣係辯方決定嘅」，並下令休庭一會，讓控辯溝通。

休庭後，控方表示因相關記事冊須撰寫的警員親自由存放處取出，再交由案件調查組別，需時處理，並已與辯方協議可在本月7日前把資料提供予辯方。裁判官質疑「唔知點解警方永遠都係last minute，或者要上嚟法庭，要法庭指示先畀」，下令控方須在本月7日下午4時前，將記事冊等資料交予辯方，並將案件押後至本月14日再訊，期間待被告索取法律意見。