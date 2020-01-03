上月平均最高21.9°C　成有紀錄以來第4高溫

香港經歷了一個「暖笠笠」的12月，天文台指由於影響華南的東北季候風大部分時間較正常弱，上月平均最高氣溫為21.9度，較正常值20.2度高出1.7度，是1884年有紀錄以來，第4高溫的12月。香港去年亦創下三個「最高」，全年平均氣溫、平均最高氣溫和平均最低氣溫分別為24.5度、27.1度和22.6度，三者均是自1884年有記錄以來最高，全年熱辣辣。

天文台總結上個月天氣，上月平均氣溫為19.1度，較正常值17.9度高1.2度。上月雨量亦較正常少，只錄得13.5毫米，較正常值26.8毫米少約50%。去年總雨量為2396.2毫米，與正常值2398.5毫米相若。

12月的氣溫整月飄忽不定，受華南的東北季候風影響，12月1日至4日天氣非常乾燥，與此同時，熱帶氣旋北冕橫過南海中部，並於12月4至5日逐漸減弱。在廣東沿岸的東北季候風及與北冕相關雨帶的共同影響下，12月5日香港風勢頗大及有幾陣雨。在晚間有雨的情況下，12月6日早上香港天文台錄得的氣溫下降至全月最低的12.7度。