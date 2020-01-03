涉梯間姦女網友　地盤工認有700網友多屬女性

24歲地盤散工黃子軒被指涉先後在大廈梯間性侵犯3名女網友，案件今(3日)在高院續審，控方播放被告與警方進行的錄影會面紀錄，主要談及被告被指強姦16歲女事主X的事件。

被告於警誡下向警方稱：「我想睇番受害人張相，因我唔知係邊個。」他其後向警方解釋他有很多女性朋友，他認識朋友時不會問對方全名，警方只提及事主的姓名，故他不知是誰。被告稱他記不起案發當日早上6時許他在哪兒，亦不肯定當時是否在涉案屋苑，但承認有機會該段時間曾到過涉案屋苑的便利店。

被告指他有多個Facebook帳戶，而Anson Tsui是他的帳戶之一，主要用作賣玩具。他承認帳戶內700多個朋友中很多是女性，他亦有見過當中約200人。他又稱會有很多人來屯門住所找他，如女性來找他則應是他的女友。他稱案發時單身，但過往曾有很多女友，不過大多數是散拖或網戀，真正拍拖的約5次，散拖不計其數，當警方問他前女友的名字時他卻說不出。

當被告被問到案發當日有否與X在涉案大廈梯間性交時，他最初表示「理論上無」，其後解釋他沒有朋友在該大廈居住，他不會到該處，最終稱沒有在該處性交。他又稱過往並沒有試過與女性在梯間性交，但先後試過與約10名女性在梯間攬攬錫錫。

被告被控於2018年9月23日在屯門兆麟苑一大廈梯間強姦X。