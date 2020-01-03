保安員涉抗拒警員罪　被捕時以手肩撞警員

元旦(1日)晚上警方在煙廠街追緝可疑人士時逮捕年輕保安員，該保安員涉嫌逃跑及用力掙扎，被控以抗拒警務人員罪，今(3日)被押往西九龍法院提訊，暫毋須答辯。裁判官把案押至3月27日，以待警方調查。被告准以2000港元保釋，期間不得離港及守禁足令。

控罪指，21歲的被告李浩洋本年1月1日，在旺角花園街18號外抗拒執行職務的警務人員，即警員A。控方透露當晚警方在煙廠街驅散，有3名可疑人士跑出。警員追捕時發現被告，被告逃跑，警員叫「不要跑」。警員制服被告後，被告不斷掙扎以手和肩膊撞向警員，被告的背囊中亦搜出黑外套、黑短褲、手套及頭盔。

辯方稱，被告遭制服後曾說「我唔郁」，也沒有掙扎；又指被告不是警方要拘捕的3名可疑人士。辯方又作出數項投訴，指被告被帶返旺角警署後，遭到警方的奚落及酷刑對待，即被命令兔仔跳，說撐警口號及被蒙頭毆打近半小時，及值日官不願記下投訴。

另外，一名涉在元旦日襲警的男子因留院治療，准延後出庭提訊。控罪指，19歲的被告李俊賢於本年1月1日，在旺角山東街與通菜街交界襲擊執行職務的警務人員，即警員A。