料本港今年仍和暖　環團倡減碳排放阻慢暖化

去年為香港自1884年以來最炎熱的一年，環護教育基金會今(3日)舉行「環保、氣候、漁農三角戀」論壇，向公眾介紹全球暖化及生態問題。署理天文台台長鄭楚明指出，去年有11個月的溫度均較正常情況來得高，平均溫度高達24.5度，相信本港今年溫度仍會偏高，或會有1至2日天氣稍冷，惟日數不會太多。

晚上氣溫超過28度即為「熱夜」，鄭指出，香港去年氣溫異常，熱夜由正常的18日激增至46日，以倍數增加；往年9月只有1至2日熱夜，去年更破紀錄地連續出現7日熱夜。天文台去年共發出33日酷熱天氣警告，較以往一年平均18日多出逾八成；去年更只出現一日低於12度的寒冷天氣，較正常17日少得多。

鄭強調，氣候暖化並非香港獨有問題，全球各國去年同樣經歷愈趨炎熱的天氣，呼籲民眾於日常生活中減少碳排放，制止全球增溫。天氣暖化同時帶來不少問題，例如長者會因極端天氣患病，導致入院人數明顯上升。

地理及資源管理專家鄒桂昌表示，全球暖化會影響農作物的味道，菜蔬的味道視乎4個因素包括基因、養份、氣候及生長時期，後天因素十分重要，溫度過高不利植物生長，導致菜蔬甜度下降。漁農自然護理署農業管理主任王灝雲亦指農業與氣候變化密不可分，人類以往焚燒森林來取得農地，相等於改造環境，改變氣候。