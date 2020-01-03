政Whats噏：周浩鼎新年目標　咬實羅智光！

修例風波持續近7個月仍冇平息迹象，期間曾發現有公務員參與示威遊行，立法會議員周浩鼎(阿鼎)批評公務員事務局仍然採取迴避嘅態度，會繼續要求局方正面交代公務員參與暴亂嘅確實人數，同埋有幾多公務員因而被懲處。睇嚟佢係咬實局長羅智光唔放嘞！

阿鼎今日(3日)喺Facebook上載咗一段短片，提及反修例嘅暴亂未停，且有死灰復燃嘅情況。佢重提舊年喺立法會提出口頭質詢，要求羅智光回覆有幾多公務員曾參與暴亂，同埋內部處分嘅情況係點？當局嘅答覆話有43名公務員可能曾參與暴亂或正在處理有關嘅情況，當中只有極少數被停職。

局方呢個答案，阿鼎直言係未夠嘅，尤其唔少市民都質疑呢個數，佢話到目前為止，局方依然冇畀到一個正面答覆，又直指局方迴避呢個問題，所以佢同黨友會喺立法會繼續跟進，因為公務員係執行「一國兩制」嘅重要團隊，市民希望佢哋真正奉公守法。

展望新一年，阿鼎話依家距離「止暴制亂」仲有一段距離，所以政府仲有好多工作要做。佢認為政府必須上下一心，由上而下做好止暴制亂嘅工作，而唔係只係警方孤軍作戰。