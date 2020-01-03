沙中線續聆訊　政府專家指鋼筋螺絲帽須末端對接

沙中線紅磡站前年被揭工程問題，獨立調查委員會今(3日)繼續第二階段聆訊，上午已由承辦商禮頓的結構專家證人Nick Southward作供，聆訊下午繼續，由代表政府的結構專家證人劉志宏作供。

劉志宏直言工程在螺絲帽扭入情況、施工縫及安裝剪力桿(shear links)方面都有問題，其中他強調鋼筋扭入螺絲帽時必須末端對接，否則會「鬆下鬆下」，令混凝土剝落，繼而產生裂縫，更斷言香港的隧道工程都能做到末端對接。他雖然認同經三階段全面評估，項目無穩定性問題，但質疑其耐用性，「不希望只是現在安全，希望120年(設計壽命)都安全」。

劉志宏又引述政府委聘的獨立統計學專家尹國聖早前作供，據統計學分析，紅磡站有逾30%至近70%的鋼筋接駁欠妥估計東西線層板更有15.5%未有扭入螺絲帽。他認為未能對接的鋼筋因不夠穩固，無法當成結構的一部分，亦不能加強結構完整性，故不可計算在結構評估之中。

劉續分析連續牆施工縫工藝欠佳，若極限受壓，會出現大量裂縫，導致滲水情況，該處近海，水中帶有鹽分及酸性，容易導致鋼筋生銹，影響耐用度。他同時批評鑿開樣本顯示部分鋼筋樣本無剪力桿、或長度和直徑不足，及剪力桿之間間距太遠等問題。

另外，禮頓專家證人Nick Southward下午作供時再次提到加固工程有風險，雖然港鐵施工說明書稱工人鑽孔碰到鋼筋時會停，但仍有機會破壞鋼筋。劉志宏不同意，認為必須進行加固修復工程以增加其耐用性，又稱據其經驗，鑽孔時碰到鋼筋會有極大聲音，工人會即時停止。