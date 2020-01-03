修例風波：香港高鐵去年8至10月客量跌20%

廣深港高鐵香港段前年9月通車，運輸及房屋局表示，高鐵乘客中，香港居民僅佔約34%，非香港居民包括內地及外國籍乘客約佔66%。該局又指香港近月頻繁出現暴力示威，導致港鐵無法繼續提供服務，影響市民無法正常出行。由於整體遊客量大減，令高鐵香港段近月乘客量大幅回落，去年8至10月的平日日均乘客量僅約33,937人次，該時期跨境服務的乘客量比前一年同期大幅下滑約21%，預期九廣鐵路公司於去年收取經營權費比前年減。

據最新立法會文件披露高鐵首年營運數據，自高鐵開通以來直至去年9月30日，平均每日售出50,830張車票。當中以深圳北站日均售票量14,630張最多，最少為慶盛站，平均每日僅售出50張車票。根據港鐵公司於去年3至4月進行的抽樣調查，約8成乘客以非商務為目的出行，約2成的乘客以商務為目的。

故障方面，高鐵自前年9月23日通車至去年9月30日，機電工程署收到港鐵公司按有關規例通報的意外及事故有41宗。當中有32宗涉及公眾行為，包括乘客在使用升降機或自動電梯時因攜帶大型行李失平衡或身體不適等原因引致的事故等；另外9宗涉及人為因素，包括因港鐵公司的僱員或港鐵公司承辦商的僱員誤闖軌道等意外事故。

此外，自高鐵投入服務以來截至去年9月30日，總平均乘客量並未觸及《服務經營權補充協議》載列的「乘客量上下限機制」所預期的乘客量下限，因此政府或九鐵公司均毋須就此向港鐵公司繳付任何款項。