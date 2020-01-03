新居屋第一滴血　冠德苑一單位撻訂失39萬元

以市價59折定價推出的4871個新居屋出現「第一滴血」!最受歡迎的冠德苑603個單位昨日(2日)原已全部售罄，但根據成交紀錄冊，一個去年12月31日成交的單位「撻訂」，該單位為B座7樓9號室，售價為3,904,100港元，如準買家申請撤銷買賣協議，房委會就會沒收相等樓價5%至10%的訂金；即將損失約19.5萬港元至39萬港元。

新居屋上月9日起開始揀樓，連同重售單位，房委會至今有1306個單位成交，當中綠表619個及白表687個，涉及重售單位的嘉順苑及屏欣苑亦已售罄。今日(3日)有90位申請人到樂富的客戶服務中心揀選居屋單位，其中有86個單位獲選購。下次選樓日，即下周二(6日)約有165位綠表及白表家庭申請者獲邀揀選居屋單位。

今期居屋有6個屋苑，包括何文田常樂街冠德苑、長沙灣發祥街西凱德苑、荃灣德士古道尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及火炭旭禾苑，單位數量較多，更是復售居屋以來最多的一期，售價介乎156萬港元至529萬港元。