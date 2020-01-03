政Whats噏：梁君彥設小休未夠　大會提早收工

繼立法會大會有小休同午膳時間後，立法會主席梁君彥決定喺下周三(8日)嘅大會，即係2020年首次大會起，提早一個鐘完會，即由原定嘅晚上8點，提早喺7點就完會嘞！有乜嘢事要趕收工呀？

立法會秘書處出咗通告，話梁君彥指示，為咗畀佢有多啲時間處理主持會議以外嘅立法會主席工作，星期三大會由11點開始，嗰日上晝冇小休，中午1點半係午膳時間，有1個鐘，下晝4點45分至5時15分係小休，之後開到夜晚7點就完會嘞！

星期四朝早9點復會，唔知係咪開得早，大約11點有小休食啲嘢，放半粒鐘，中午1點鐘食晏，有1個半鐘時間，下晝同樣有小休，之後都係7點鐘完會。老實講，依家開會好多時未開到8點散場，間中仲會早啲添！若果7點完會，可能6點幾就散場。

其實，以前開大會10點才完會，喺梁君彥做主席冇耐，就已經率先縮短會議時間，例如大會只會開到周四，禮拜五唔開，本來周四請議員食早餐嘅，亦都慳番。因為內會未選到正副主席，冇人頂佢更，連去食飯同廁所都冇時間，所以先設小休同午膳時間，依家仲要提早收工，開會時間愈嚟愈短喎。佢所講嘅要有更多時間處理主持會議以外嘅立法會主席工作，究竟係乜嘢呢？