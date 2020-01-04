研基因編輯醫痛風　港中學生奪國際遺傳工程賽金獎

痛風問題普遍，香港有三分之一人曾因尿酸高問題求診。保良局羅氏基金中學學生團隊研究出治療痛風症的生物科技新方法，利用編輯基因技術改組大腸桿菌，令其有效探測尿酸濃度，當尿酸過高時會大量複製能分解尿酸的消化酶，再透過益生菌為載體供人類進食，有助排走多餘尿酸。此研究去年底勇奪國際遺傳工程機器設計競賽(iGEM)金獎，更擊敗哈佛大學頂尖生，為首次有香港中學生獲得此殊榮。

不良飲食習慣容易導致尿酸過高，當超過其飽和度時，會在身體某部位析出痛風石。它是一種白色晶體，會如鹽般慢慢累積在關節伸側、肌腱和骨突表面。保良局羅氏基金中學學生團隊導師馮志端指出，當白色結晶愈積愈大時會帶來激烈痛楚，例如手指關節中的白色結晶太腫會令患者行動不便，這種痛楚就是一般所說的痛風。

團隊去年3月開始組隊，隊員包括10名中三學生及2名中六學生，經過8個多月的不斷實驗專研，終於研究出降低尿酸的新治療方法。團員之一的林政言指出，因人體不能完全沒有尿酸，尿酸是一種抗氧化劑對身體有益處但不能過高，故團隊將一種可探測尿酸的基因，放進一種大腸桿菌中，當尿酸的濃度愈來愈高時，這個經編輯的基因就會探測到，並不斷製造一種消化酶，去分解尿酸。因大腸桿菌不可食用，故抽取此消化酶並注射進另一可食用益生菌，以協助痛風患者排走尿酸。

另一名團員何胤霖表示，研究最困難是將編輯基因放進大腸桿菌中，因細胞膜很薄易破，為了完整將基因擺進細胞內培育，曾連續不間斷做此動作達15小時，成功一刻感到無比興奮。經過實驗，團隊發現使用2000個基因改造細胞，可以減低約7.46mg/dL的尿酸(即每0.1升血液可減小7.46毫克尿酸)，相若於急性痛風病人體內約85%的尿酸水平。

羅氏基金中學團隊於去年10月底至11月初遠赴美國波士頓，與全球的碩士生、大學生、在職人士一起比賽，最後在全球共360個參賽隊伍中脫穎而出，更擊敗哈佛大學參賽隊、香港大學及香港科技大學的尖子生奪獎。