疑涉新型冠狀病毒　嚴重個案比例與03年港爆沙士類似

武漢感染肺炎的個案中，有四分之一須留醫深切治療，嚴重個案比例與本港○三年爆發沙士（SARS）初期時類似，中文大學醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌昨引述北京大學教授稱，武漢個案懷疑涉及新發的冠狀病毒，但仍需時了解情況，若相關照顧患者的家人及醫護相繼受感染，且個案急速上升，就可以確定病毒會人傳人，但暫未有證據顯示武漢肺炎有人傳人迹象。

許樹昌昨在電台節目上表示，武漢肺炎的嚴重個案比例與沙士相似，但本港前晚公布的三個武漢返港個案，其肺片無發炎迹象，加上患者很快已退燒，三個案均未有到過涉事的武漢濕街市，估計與武漢個案未必有關。但他提醒，本港即將踏入冬季流感高峰期，呼籲市民加強個人衞生，出入人多地點時佩戴外科口罩，阻隔飛沫，以防感染疾病。

另外，香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀出席另一電台節目時表示，醫管局會就武漢爆發不明肺炎向前線醫護人員提供詳細指引，她認為事件現時只是發生約十多天，或許只屬「漣漪的第一波」，涉事範圍日後可能會擴闊，建議香港要對由武漢抵港的旅客進行謹慎檢測。她又指出，現時最重要是追查病源，呼籲有相類似病徵的病人勿隱瞞病情，市民亦應避免前往高危地區旅遊。