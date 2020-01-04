武漢回港染甲流　瑪嘉烈隔離兩女病人

昨日再有兩名港人從武漢回港後感不適需入院治療化驗。至昨日中午十二時，公立醫院於過去二十四小時，共接收兩名曾於過去十四天到訪過武漢，並出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀的女病人，年齡分別為十二歲及四十一歲，正於瑪嘉烈醫院接受隔離治療。醫院管理局已向衞生署呈報有關個案及已將病人樣本送交化驗，結果證實兩名女病人連同仍留醫在大埔那打素的十四歲男童，確診感染H3甲型流感。連同上述個案，公立醫院自一九年十二月卅一日起，共向衞生署呈報五宗相關病人個案，其中兩人已經出院。

醫管局總感染控制主任賴偉文醫生說，昨日進入瑪嘉烈醫院的兩名病人現時情況穩定，初步調查顯示，病人於病發前並沒有到過武漢的濕街市，醫管局會繼續監察有關病人的情況及提供合適治療。

賴偉文指出，瑪嘉烈醫院男病人現仍留醫，情況穩定，需接受監察及治療。由於屯門醫院女病人對沙士、流感及禽流感呈陰性反應，故正進行病毒基因排序，預計兩日後有結果。賴偉文表示，公立醫院會加強感染控制措施，醫護人員或探訪者到臨床範圍，即有病人的地方，會被要求戴口罩及做好個人手部衞生，感染控制小組會巡邏病房跟進，而醫院亦有足夠口罩及其他保護衣物存備。