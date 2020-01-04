東方日報A1：三疫圍城　香港難頂

本港正面對鼠傳戊型肝炎、冬季流感及內地武漢最新爆發的不明肺炎圍攻，市民在本港及往返內地時均需高度注重衞生防疫！湖北武漢市爆發懷疑沙士後愈發蔓延，市衞健委周五（3日）指，目前不明原因肺炎確診患者個案增加至四十四宗，其中重症患者有十一人，較首次公布確診新增十七人，增幅近六成三。雖然官方通報未有顯示病毒有傳人情況，惟相關追蹤密切接觸者工作正加緊進行中。有香港傳染病專家分析，如未來感染人數以倍數上升，則是相當不尋常，有機會屬病毒人傳人。

官方通報指出，患者臨床表現主要為發熱，少數患者出現呼吸困難。經胸腔X光掃描後，發現個別患者胸腔局部出現異常情況，他們均為懷疑沙士首爆點的武漢市華南海鮮批發市場商販。據報所有患者均在武漢市醫療機構接受隔離治療，其中有一百二十一名密切接觸者需減少外出，以及隨時檢測體溫。

武漢疾控中心正擴大密切接觸者的追蹤工作，定時派員檢查密切接觸者的體溫和身體狀況等，目前已完成華南海鮮批發市場的環境衞生消毒。國家衞健委日前已派專家到當地，了解患者情況和進行病原鑑定，排除流感、禽流感、腺病毒感染等常見呼吸道疾病。

懷疑沙士於去年十二月三十一日爆發至今，由首次公布有二十七人確診感染，當中有七人危重，到昨日再增加十七宗新確診個案，感染上升近六成三。官方以至是次通報在內，仍未公布病毒詳細資料，以及病原體等詳情，令人憂慮。網傳消息指，大批城管正在華南海鮮批發市場外一帶看守。至於負責處理有關患者及接觸者的金銀潭醫院，院內防疫工作簡陋，而院內人員對外人十分警惕。

香港感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，目前武漢肺炎仍未知是由甚麼病毒引致，須視乎未來七至十四日的形勢發展，如感染人數以倍數上升，則「相當不尋常」，有機會屬人傳人病例。內地專家對是次病毒資料仍毫無頭緒，但認為現階段仍屬小規模集體感染事件，但需要重視。

香港二○○三年爆發沙士，揭發與進食野味果子貍有關。有香港網民近日闖進廣州一處野味市場，發現各式各樣的野味均有供應。當中包括梅花鹿、豹貓、赤麂、果子貍等，應有盡有。該網民更戲言「真係好似行動物園」，事件引起網上廣泛討論。有人擔憂「武漢一疫」恐造成○三年沙士翻版。針對武漢的野味市場，事發後多個攤檔已被瞬即查封。惟有商家表示，仍有部分野生動物可偷偷出售。

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