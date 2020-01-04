沙田龍華酒店火警傳爆炸聲　30人疏散消防列縱火

有逾80年歷史的沙田下禾輋村22號龍華酒店發生縱火案，昨晚(3日)11時許，上址一間花圃突然冒出火光，且傳出爆炸巨響，滾滾黑煙直捲半空，遠處清晰可見，職員見狀立即報警求助。

消防接報趕至，派出2隊煙帽隊及開動2條喉灌救，由於現場附近沒有街喉，在場救援人員須從橫跨兩條馬路之遙的沙田警署對開位置，拖喉至火場進行灌救，約於半小時後將火救熄，事件中無人受傷，期間大約有30人須疏散至安全位置暫避。

消防經初步調查後，發現火警無自然起火原因，火場面積約10米乘10米，火勢蔓延不尋常，故認為火警起因有可疑，列作縱火交由警方跟進。

資料顯示，龍華酒店是香港最古老的酒店之一，當時為香港僅有的園林酒店，建於戰前的1938年，原為東主鍾秀長家族的度假別墅，仿照九龍塘的住宅建築，樓高兩層，外形呈四方形，被當地村民稱為「四方樓」。

隨着沙田新城市發展及沙田新酒店落成．龍華酒店客房逐漸荒廢，又因未能合乎香港的《消防條例》，所以開始關閉酒店業務。1985年開始，龍華酒店開始轉型以純粹餐館方式營運，以紅燒乳鴿為招牌菜，前中華民國總統蔣經國更派專機來港購買乳鴿，故獲「飛天乳鴿」的美名。