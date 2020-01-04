旅客急跌生意暴瀉　美食車陸續離場及半休業

美食車先導計劃推出未夠三年已「半死不活」！受訪港旅客急跌拖累，十五架美食車去年一月至上月初的總營業額僅得九百六十萬港元，較前年暴跌近四成三，有經營者已在上月還牌止蝕離場，餘下十四架美食車則有九架處於長期半休業狀態，令八個指定營運場地在過去一個月有一半沒有美食車經營的慘況。有業界批評政府援助不足，只等美食車被陰乾，或自行停業，做法極不負責任。

政府一七年二月推出美食車計劃，惟計劃不似預期，令不少經營者連年虧損，至今最少有兩名經營者已退出計劃。根據美食車營運者向旅遊事務署提交的帳目報表，去年營運狀況更慘不忍睹，一月初至十二月初的總營業額約為九百六十萬港元，較一八年大跌四成三。

記者查看美食車上月的輪更表，發現只有迪士尼樂園及尖沙咀藝術廣場兩個地點較為旺場，長期有美食車經營，部分地點例如金紫荊廣場及黃大仙廣場則剛好相反，整個月均沒有美食車停泊。而上月才新增的泊位賽馬會香港足球總會足球訓練中心，每周亦只有周六日有美食車經營。

面對營業狀況難有起色，美食車「擦餐飽」上月十日已退出美食車計劃；而另一架美食車粵廚點心專門店負責人成先生亦指，已沒有經營，準備交還牌照予政府，對美食車營運的評價是中規中舉，明白無免費餐。

暫時沒有開業的美食車「有得餃」負責人廖震豪慨嘆生意難做，目前除了幾間大品牌如八珍醬園、菠蘿仔食堂繼續經營當作宣傳外，大部分美食車已很少營業。以其美食車為例，泊在尖沙咀於周六、日每日亦只有二千港元進帳，連油錢人工都不足支付，只有迪士尼的營業額較多，故除輪更到該泊位外，平日都不會開業。以十五部美食車每四個月輪泊一次計，即每四個月才開業兩星期。

廖指，平日美食車泊於停車場，每月也要數千港元泊車費，還未計汽車牌費及保險等開支，要不是花了很多心血才取得美食車的經營牌照，不甘心血付諸流水，才勉強繼續經營。不過，他指，因看不到前景，明年牌照到期會考慮不再續期。他批評美食車營運地點不理想，雖然政府說放寬讓他們提出自選經營地點，卻要過五關斬六將，才取得臨時經營牌照，一點也不容易。「係政府搞咗個美食車出嚟，但就苛刻對待我哋！」認為政府極不負責任。

旅遊事務署指，「擦餐飽」商戶因商業理由決定退出，該署與相關部門及場地正按照既定程序處理其牌照及營運協議等事宜。由於候補名單已盡，「擦餐飽」餘下的空缺不會填補。

該署又稱，十分明白美食車正處於艱難的經營環境，早前政府已豁免食物製造廠牌照續期費用、已登記商用車輛牌照費用和驗車費，以及政府場地由去年十月起向營運的美食車提供一半的租金減免，為期六個月。海洋公園和迪士尼去年底亦開始下調美食車的租金，為期四個月至六個月不等，會繼續物色新的場地和推出優化措施。