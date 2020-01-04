失戀心情自責掛念佔多　男人比女人更需傾訴

情人分手總是難捨難離，百般滋味縈繞心間，有調查發現，20%人失戀後感到自責，也有16%掛念對方，而最令人感到意外，是男性比女性更需要傾訴。分手後心靈最脆弱的時間是晚上11時至凌晨1時的夜半時分。在失戀故事當中，最常見字眼為「第三者」、「心痛」、「離開」。

為失戀人士而設的旅遊手機程式，根據近四千會員經驗，總結出《2019年香港人失戀報告》，最常見失戀心情為自責和獨立，分別佔20%；其次是掛念和心淡，各佔16%；感到鬆一口氣有12%；覺得哀傷有8%，重生和憤怒各佔4%。

程式中有真人實時對話的「忘憂救心員」，聆聽會員心事，每晚11時至凌晨1時是最多人向忘憂救心員「求救」的時刻，反映該時段是失戀人士最脆弱時間。調查又發現，男性會員與忘憂救心員傾談的人數也較多，比女性會員多出47%，反映男性比起女性更樂意分享他們的軟弱一面。

旅行散心是不少失戀者的治療方法，最受歡迎的失戀旅行城市依次為台北、東京和曼谷。報告認為，台北鄰近香港，航程短、溝通容易、交通方便、城市體驗多元化，對失戀旅人特別有吸引力。