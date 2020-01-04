東網透視：少年隨隊出國踢波　變獨立自信

小鳥衝破溫室，踏上旅途邁向成長。10歲男孩雷風(Isaac)去年參加由香港中華基督教青年會（YMCA）舉辦的「YM Sports」計劃，遠赴南韓首爾參與足球比賽，與他國少年較勁。首次沒有父母陪同出國，大小事情自己處理妥當。媽媽沒有捉住孩子翅膀，讓他們在天空自由飛翔，變得獨立。

性格活潑的小四生Isaac和當社工的媽媽Chloe關係融洽，他喜歡踢足球，認為可以忘記不開心的事。他閒時常與同學比併球技，去年暑假赴韓參加「U10」賽事感到興奮，與當地少年切磋球技外，也體驗當地文化，比賽得到亞軍。他豪言，4天行程都沒有想念母親，大小事自己都能處理。Chloe指兒子以前並不自我肯定，但為了獨立完成任務，增強了自信心。

她拒絕做「直昇機家長」，認為父母應懂得拿捏子女的自由度「放手多啲」，訓練獨立很重要，「你以為幫晒佢，反而到頭來害咗佢」，子女總有一天需獨自處事，預先訓練好會更安心。老師認同Isaac可以「搞得掂自己嘢」而選他為班長，令她感到放心。

她指兒子夢想成為足球員是好事，「咁細個就有目標，有方向」，成事與否不重要，最重要是能否為此努力付出。她更將目標變成正面「金剛箍」約束兒子的行為，「唔好打咁多機，眼唔好嘅話第時踢波點得呢，因為踢波唔可以戴眼鏡嘛」。「孫悟空」在旅程中提升自理能力，對在當地買的足球愛不釋手，Chloe感受到他完成任務而產生的滿足和喜悅。

YMCA「YM Sports」計劃設足球、籃球及游泳3個項目，接受8歲以上青少年報名，不需校隊也可代表香港出國參與國際賽事交流，門檻較低。計劃小組成員黃海宇表示，團員隨教練和工作人員出隊，父母不伴隨旨要訓練團員自理能力，而體育比賽「有贏有輸」，透過不放棄，學習面對成長上遇到的不如意。去年約300人參加選拔賽，最後有80人跟團。新一期計劃將於下月底報名，經選拔後暑假出賽。