探射燈：港府滅鼠無策　空等疫症來襲

內地去年底爆發鼠疫，加上本港大鼠戊型肝炎夾擊，未到鼠年，港人已聞鼠色變！惟港府滅鼠不力，東網近日在多區發現鼠蹤處處，旺角的後巷成老鼠樂園，在垃圾廚餘間四竄穿梭，甚至爬入民居平台及單位；深水埗的街市老鼠橫行，食環署新科技滅鼠零成效，傳統老鼠籠又無收穫，束手無策。醫學界擔心老鼠傳播多種病毒，多區議員直指鼠患投訴不跌反升，政府無力解決鼠患，市民健康乏保障。

在旺角花園街附近後巷，當張先生揭起電單車車罩時，一隻老鼠迅速竄出，張卻坦言見怪不怪，更指爬入屋的老鼠「仲得人驚」。他開車後，後巷多隻老鼠冒出。由於附近有食肆，後巷長期有數袋垃圾棄置，地面及溝渠亦充滿廢物污水，酸臭氣味撲鼻，老鼠不時沿水管走到民居大廈平台，水管加裝的老鼠擋毫無作用。食環署放置的老鼠籠亦空空如也，連鼠餌亦不見被咬食過。

油尖旺區議員許德亮不諱言，近月接獲鼠患投訴有所增加，連居住20多樓的居民亦投訴老鼠入屋。許直斥，雖然食環署推出不同滅鼠措施，但仍然「有心無力」，滅鼠措施更只閉門造車，建議借鑑外國成功例子，封阻部分溝渠避免老鼠匿藏，或以有效毒餌使鼠群集體染病致死。

街市是食環署滅鼠重點之一。深水埗北河街街市前年起試行新式氣壓滅鼠器，但日前晚上仍有多隻老鼠「耍樂」，時而躲進溝渠，時而透過鐵閘間的裂縫跑進檔攤覓食。深水埗區議員劉家衡表示，不少街坊投訴區內鼠患嚴重，指區內食肆林立，又多橫街窄巷，容易堆積垃圾廚餘吸引老鼠，呼籲街坊把垃圾袋妥善封口，勿胡亂棄置，並促政府部門加強環境清潔。

感染及傳染病專科醫生曾德賢指，老鼠可傳播多種病毒和細菌，包括漢坦病毒、沙門氏菌及大腸桿菌等，病菌透過血液進入各個器官可誘發多種併發症，亦可能損害器官功能；呼籲市民注意個人衞生以及家居清潔。

食環署自去年5月下旬至11月中，捕獲逾1.2萬隻死鼠、9700多隻活鼠及堵塞5100多個鼠洞。發言人表示，正研究以熱能探測攝錄機，配以人工智能分析技術，監察老鼠的活動範圍和活躍程度；來年亦會在進行目標小區滅鼠行動時，在行動前後安裝攝錄機進行分析，以量化及檢視行動成效。

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