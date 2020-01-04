Dr.東：外骨機械腳練力　脊髓損傷患者再起步

中風、脊髓損傷的病人四肢活動能力較弱，普遍需透過物理治療訓練肌肉活動，提升自理能力。有協會早前引入外國研發的外骨骼機械腳，透過感應患者的移動及其重心轉移的力量，輔助患者進行步行訓練。脊髓損傷患者詩欣，透過使用機械腳訓練後強化腰部力量，即使在家中過床時都變得相對輕鬆，減少跌倒風險，形容是一個大突破。

香港耀能協會持續復健中心經理廖志恆指，外骨骼機械腳一般適用於中風、脊髓損傷、腦創傷及其他先天或後天神經肌肉疾病的患者。這些患者從前在康復治療期間，需透過物理治療師輔助步行，但治療師需顧及患者的安全，訓練成效不大，只能維持短時間的訓練，而且治療師及患者均會感到十分吃力。外骨骼機械腳當中配有多個內置感應器，感應患者的移動及重心轉移，而機械支架則支撐患者站立時的身體重量。

廖志恆說，機械腳能讓輪椅使用者重新體驗雙腳着地走路，除了心理上給他們注入正能量，亦可減低因長期久坐對泌尿、呼吸、心血管及消化系統帶來的嚴重問題，以及避免因缺乏走動而出現骨質疏鬆、壓傷、血栓等迸發症。對於已經有步行能力的中風患者來說，外骨機械腳的訓練可以改善步姿及走動平衡，減少因步履不穩而出現跌倒的風險。該中心自9月引入外骨骼機械腳，至今服務約12名患者協助進行步行訓練。

現年33歲的詩欣，18至19歲時被診斷患有脊髓內腫瘤，更因腫瘤變大壓著中樞神經導致下肢癱瘓，多年來一直透過輪椅代步，以往在公立醫院接受物理治療時，只透過企架或復康腳踏單車訓練平衡和步行能力，但成效有限，「因為踏單車不需點用力」，導致部分肌肉不能應用。自使用外骨骼機械腳後，她認為自己在步行訓練上參與度提高，並說：「因為只要我出力，才能行到路。」讓她的肌肉得到強化，生活的信心亦大增不少。

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