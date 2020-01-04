網民熱話：無理媽逼患流感女返學　要求診所發「冇病病假紙」

流感肆虐，子女患病時，家長應讓子女在家中好好休息，避免傳染他人。但有家長為求令患病的女兒可以返學，竟要求診所給予證明女兒冇病的「病假紙」，其無理行為，最終遭診所斷然拒絕。

在診所任職的網民早前在Facebook專頁「診所低能奇觀」投稿，分享其工作時遇上的一名怪獸家長。文中指，當日一名母親帶女兒求診，最終其女兒確診患上流感。事主向他們講解藥物服用方法後，提醒對方讓女兒「多啲休息」。惟事主交病假紙予該名母親時，對方卻說：「唔使呀，佢聽日照返學呀」。事主解釋，「流感唔可以返㗎，會惹畀其他小朋友」，但母親毫不領情，反斥「要惹都早兩日惹晒啦」。

事主再次嘗試說服該名母親，但對方卻語出驚人，「返學又唔係辛苦擔泥，淨係坐喺度」，雖然事主重申，「如果學校知係流感嘅話，都一樣唔會畀你返學」，但對方卻囂張說，「我唔出聲佢點會知呀？」

不過翌日，該名母親致電診所，表示由於女兒向老師承認患上流感，要求診所「寫張紙」，證明其女兒冇病，事主立即拒絕：「冇得寫呀，尋日都叫咗你唔好畀佢返學㗎啦」，最後對方回了一句「有冇垃圾到咁呀！」隨即掛線。

該名母親的行徑惹來網民圍攻，直斥其行為自私，「點解有咁多不負責任嘅家長」、「就係呢啲XX傳播細菌，自己唔愛惜自己個女條命就算啦，仲要出去害人」、「就係呢啲老母累死人哋嘅仔女」，亦有人為其女兒可憐，「現代小朋友真苦」、「大人冇病就要呃假紙放假，小朋友病就要扮冇病返學」。

網民有話說：

Wendy Cheung：小朋友唔舒服真係要留喺屋企休息休息！！

Kouta Chan：個女厲害

Csm Phy：唔體諒小朋友兼無公德心

Joe Cheung：不負責任嘅家長

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