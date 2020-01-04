武漢爆懷疑沙士　港府啟動嚴重應變級別即時生效

針對湖北武漢市爆發懷疑沙士疫情，政府今日(4日)公布「對公共衞生有重要性的新型傳染病準備及應變計劃」，並同時啟動嚴重應變級別，即時生效。

應變計劃闡述政府為應付「對公共衞生有重要性的新型傳染病」一旦爆發而擬定的準備和應變計劃，並採納三級應變級別。該三個應變級別（即戒備、嚴重及緊急）會按可影響香港的「對公共衞生有重要性的新型傳染病」的風險評估及其對社會造成的健康影響而啟動。

因應國家衞生健康委員會通報武漢出現不明原因的病毒性肺炎病例群組個案，政府遂作出風險評估並啟動嚴重應變級別。在嚴重應變級別下，「對公共衞生有重要性的新型傳染病」對市民健康的即時影響屬於中等。

衞生署衞生防護中心發言人表示：「『對公共衞生有重要性的新型傳染病』指此前不知道能令人類致病的病原體所引致的任何傳染病，但由於其特性或已改變，故不論其是否具備在人與人之間有效地傳播的能力，人類亦會受到感染。這類疾病可能在國際間傳播，引致公共衞生緊急事件。現時武漢出現的病毒性肺炎病例群組個案可被視為一種『對公共衞生有重要性的新型傳染病』。」