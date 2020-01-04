世衞監察武漢不明肺炎情況　未知發病原因

湖北武漢爆發不明肺炎，外界憂慮沙士重臨。世界衞生組織發言人亞沙雷維奇（Tarik Jasarevic）周五（3日）表示，世衞留意到相關報告，正監察情況，並就事件與中國政府聯絡。

亞沙雷維奇表示：「調查仍在進行中，當局尚未能確認出現這種疾病的原因。」他補充，病毒性肺炎可由多種原因導致，當中很多比非典型肺炎（SARS）的病毒更常見。

香港近日亦有多案可疑病例，有內地網民在微博上質疑，為何香港病例能迅速證實不是沙士，而武漢的病人至今仍未能確認病因，質疑有關部門是否存在疏忽或漏報。有網民呼籲不要胡亂猜測，以免製造恐慌。

有網民指，官方除了公布該種肺炎不會人傳人外，再沒有公開其他訊息，「那這麼多患者是怎麼感染的呢？能不能排出SARS病毒呢？如果後面全國大面積氾濫，到時誰來承擔這個責任呢？」有人則促請當局加快處理，因為現時已臨近農曆年，若拖到春運，包括武漢在內各地將出現大量人口流動，屆時防治工作恐怕更加困難。

不過，有網民為政府辯護，「在不清楚病原的情況下，不論核酸檢測和病毒培養都是不容易的事情全基因組測序，樣本中會存在各種雜質，包括細菌也在其中，這使得測序和分析難度加大……所以一切都是很謹慎的。」呼籲其他網民等待官方公布，勿擅加猜測，製造不必要的恐慌。