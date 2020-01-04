向迪士尼租閒置地建鮮花公園　荷蘭花藝公司撤申請

香港迪士尼樂園二期用地「晒太陽」多年，截至2018年中有公司宣布與荷蘭花藝專家合作，擬短期租用部分該幅土地作鮮花主題公園Kaleido Park，令二期用地露出一片曙光！可惜原來有關申請已於去年悄悄撤回。東網曾多次致電籌辦人方仁傑及透過Kaleido Park的Facebook專頁查詢撤回申請原因，惟一直未獲回覆。

2018年6月18日，Kaleido Park共同創辦人兼董事總經理方仁傑與荷蘭花藝專家寶賀深(Ibo Gülsen)，在荷蘭簽署合作備忘協議，宣布擬租用香港迪士尼二期的11公頃用地，打造成鮮花主題公園，吸引巿民及遊客。商務及經濟發展局局長邱騰華與荷蘭對外貿易及發展合作大臣Sigrid Kaag亦有出席見證簽署儀式，令人對公園充滿期待，亦相信可以成事。

據介紹，鮮花主題公園將引入荷蘭80多種花卉，設有大型及小型展區，並舉辦親子和教育活動，提供餐飲服務等。預計投資逾億元。

不過，原來相關租地申請已於去年撤回。地政總署回覆東網查詢指，離島地政處於2018年曾收到一間花藝公園籌辦公司，就香港迪士尼樂園發展計劃第二期用地提出短期租約的申請，但申請其後撤回。

至另一宗於2017年提出租用該用地的申請，地政總署指正檢視申請人提交的資料，並會按既定程序處理，包括諮詢相關政策局的意見。該署以申請仍在處理中，未肯透露詳情。

對於興建鮮花主題公園泡湯，立法會議員姚思榮表示感到可惜。他指，香港近幾年並無新景點，原以為鮮花主題公園與香港迪士尼可以互相補足，可惜未能成事。未知是否商業決定，還是另有原因。但希望政府日後可放寛相關土地的臨時租用條件。